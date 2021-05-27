Количество бизнесменов сокращается в Псковской области

Псков, 27 мая. Тенденция к снижению количества предпринимателей наблюдается не только в Псковской области, но и в целом по всей России, заявил бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев.

По сравнению с показателями предыдущего года количество бизнесменов в Псковской области сократилось практически на 3 тыс. единиц. Наблюдается фактическое падение почти на 10%, заявил Мурылев. В большей степени от пандемии коронавирусной инфекции пострадали предприятия общепита. Наиболее стабильные показатели наблюдаются у работников в сфере торговли.

Недавно стало известно, что российский бизнесмен предложил экс-президенту США Дональду Трампу вместе бороться с цензурой Google. Оценив ситуацию, предприниматель пришел к выводу, что «лучшим вариантом будет объединить силы единомышленников, а не создавать такие платформы в одиночку».