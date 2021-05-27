Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье

Гаага, 27 мая. Защита россиянина Олега Пулатова, обвиняемого по делу MH17, так и не получила полного перевода досье на русский язык. Об этом сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхате.

Правозащитник в беседе с РИА Новости отметила, что запрос о переводе был направлен год назад. На текущий момент он не был полностью удовлетворен.

Накануне стало известно, что голландский суд окончил предварительное слушание по делу о крушении рейса MH17. Дело начнут рассматривать по существу 7 июня.

Суд по делу о крушении малайзийского самолета MH17 начался в Нидерландах 9 марта минувшего года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.