В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича

Киев, 27 мая. Основатель нацистского батальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что белорусский блогер Роман Протасевич участвовал в войне на Донбассе. Украинцы не оценили такое признание.

Задержанный в Минске создатель Telegram-канала NEXTA не только находился в зоне боевых действий на востоке Украины, но и принимал в них непосредственное участие в составе полка «Азов» (запрещен в Российской Федерации). Об этом сообщает Regnum.

«Таким образом, они пытаются его представить таким себе «военным корреспондентом» и, соответственно, отмазать от обвинения по статье «наемничество», — написал Станислав П.

Одна из пользователей отметила, что Украина примет Протасевича. Блогер получит гражданство.

«Топи товарища, Билецкий. Ему за это еще накинут», — пишет Jax S.

Другой комментатор считает, что белорусское КГБ предоставит еще немало информации. Жители Украины узнают многое о «героях АТО». Ему интересно, потребует ли ДНР выдачи Протасевича.

«Отдайте его в ЛДНР… Он расскажет даже то, что не знает», — иронизирует Дмитрий.

Хельга М. уточнила, что теперь белорусскому журналисту грозит тюремный срок. В Белоруссии запрещено быть наемником.

«В Беларуси привлекают к ответственности всех, кто участвовал в конфликте на Донбассе, независимо на чьей стороне противостояния воевал гражданин Беларуси. За публикации данных правоохранителей и членов их семей с призывами расправы над ними получит отдельный и заслуженный срок… Карма всегда возвращается…» — написал Aleksiej U.

Юрий Б. подчеркнул, что Билецкий предоставил КГБ необходимую информацию. Теперь Протасевич получит больший срок.

«Так это не секрет, что у нас в АТО всякое иностранное г***о участвует», — написала Nina H.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич собирался организовать «кровавый мятеж».