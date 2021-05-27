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Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
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07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
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Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
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The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
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В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича

Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Киев, 27 мая. Основатель нацистского батальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что белорусский блогер Роман Протасевич участвовал в войне на Донбассе. Украинцы не оценили такое признание.

Задержанный в Минске создатель Telegram-канала NEXTA не только находился в зоне боевых действий на востоке Украины, но и принимал в них непосредственное участие в составе полка «Азов» (запрещен в Российской Федерации). Об этом сообщает Regnum.

«Таким образом, они пытаются его представить таким себе «военным корреспондентом» и, соответственно, отмазать от обвинения по статье «наемничество», — написал Станислав П.

Одна из пользователей отметила, что Украина примет Протасевича. Блогер получит гражданство.

«Топи товарища, Билецкий. Ему за это еще накинут», — пишет Jax S.

Другой комментатор считает, что белорусское КГБ предоставит еще немало информации. Жители Украины узнают многое о «героях АТО». Ему интересно, потребует ли ДНР выдачи Протасевича.

«Отдайте его в ЛДНР… Он расскажет даже то, что не знает», — иронизирует Дмитрий.

Хельга М. уточнила, что теперь белорусскому журналисту грозит тюремный срок. В Белоруссии запрещено быть наемником.

«В Беларуси привлекают к ответственности всех, кто участвовал в конфликте на Донбассе, независимо на чьей стороне противостояния воевал гражданин Беларуси. За публикации данных правоохранителей и членов их семей с призывами расправы над ними получит отдельный и заслуженный срок… Карма всегда возвращается…» — написал Aleksiej U.

Юрий Б. подчеркнул, что Билецкий предоставил КГБ необходимую информацию. Теперь Протасевич получит больший срок.

«Так это не секрет, что у нас в АТО всякое иностранное г***о участвует», — написала Nina H.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич собирался организовать «кровавый мятеж».

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украина белоруссия азов соцсети протасевич
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