Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре

Самара, 27 мая. Коммунальщики стали устанавливать во дворах Самары говорящие, передвигающиеся на колесах «пирамиды позора», которые во всеуслышание объявляют имена злостных должников.

Объект приезжает под окна дома, где проживает недобросовестный гражданин, и начинает громко рассказывать о проступках. 26 числа пирамида навестила жителей домов № 25 и 27 по улице Ново-Садовой. Некоторые из обитателей двора задолжали коммунальным службам около полумиллиона рублей.

Также глашатай совершил променад мимо домов № 46 и 48 по улице Мичурина. Долг проживающих по этому адресу составляет 377 тысяч рублей, сообщает «РКС-Самара». Помимо такого нестандартного увещевания должникам также оставили и более официальные напоминания о неизбежности расплаты: уведомление о будущих судебных разбирательствах.

Недавно юрист Владислав Кочерин рассказал, как стребовать долг, если долговые обязательства зафиксированы в мессенджерах и социальных сетях. Главное правило - сохранять переписку и отмечать перевод денег при помощи сопроводительного сообщения.