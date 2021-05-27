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новостей
08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
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Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре

Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
samcomsys.ru  /  &quot;Самарские коммунальные системы&quot;

Самара, 27 мая. Коммунальщики стали устанавливать во дворах Самары говорящие, передвигающиеся на колесах «пирамиды позора», которые во всеуслышание объявляют имена злостных должников.

Объект приезжает под окна дома, где проживает недобросовестный гражданин, и начинает громко рассказывать о проступках. 26 числа пирамида навестила жителей домов № 25 и 27 по улице Ново-Садовой. Некоторые из обитателей двора задолжали коммунальным службам около полумиллиона рублей.

Также глашатай совершил променад мимо домов № 46 и 48 по улице Мичурина. Долг проживающих по этому адресу составляет 377 тысяч рублей, сообщает «РКС-Самара». Помимо такого нестандартного увещевания должникам также оставили и более официальные напоминания о неизбежности расплаты: уведомление о будущих судебных разбирательствах.

Недавно юрист Владислав Кочерин рассказал, как стребовать долг, если долговые обязательства зафиксированы в мессенджерах и социальных сетях. Главное правило - сохранять переписку и отмечать перевод денег при помощи сопроводительного сообщения.

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долг пирамида коммунальщики
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