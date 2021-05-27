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Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
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Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
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The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
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The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты

Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
pixabay.com  /  Einladung_zum_Essen

Лондон, 27 мая. Доктор Роберт Люстиг выпустил книгу, в которой рассказал о вреде продуктов, которые оказываются в нашей корзине ежедневно.

Почетный профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско выпустил книгу «Метаболизм: правда о переработанной пище и о том, как она отравляет людей и планету». В ней речь идет о товарах, которые продаются в супермаркетах, регулярно покупаются, но на самом деле очень вредны для покупателей. Об этом сообщает ИноСМИ.

Хронические заболевания могут проявляться после употребления продуктов с высокой степенью переработки. Поэтому от них следует отказаться.

«Вы все время едите не за одного, вы едите за 100 трлн кишечных бактерий — за ваш кишечный микробиом. Им необходимо что-то есть», — отметил доктор.

Он добавил, что продукты, которые подверглись технологической переработке, содержат меньше клетчатки. Одним из главных «злодеев» является сахар. Еда должна «защищать печень» и питать кишечник, а такая пища не выполняет необходимых функций.

«Этикетка с информацией о составе продукта питания является этикеткой с предупреждением. Настоящей еде не нужна маркировка, так как с этой едой ничего не делали», — говорит Люстиг.

Он добавил, что в состав таких товаров на каждом этапе обработки добавляется то, что вредно, и убирается то, что полезно. В результате у человека возникают воспаления, приводящие к хроническим заболеваниям.

К вредным продуктам, которые считаются здоровыми, доктор отнес нарезной хлеб. Не имеет значения, цельнозерновой он или нет. Из них удаляются все полезные компоненты, поскольку они вредят сроку хранения.

«Хлеб из пекарни черствеет так быстро, потому что в нем нет сахара. Почему в хлебе, который продается в супермаркете, присутствует сахар? Потому что при выпекании хлеба он не испаряется», — подчеркнул Люстиг.

Он рекомендует не употреблять смузи. По его мнению, фрукты и овощи нужно есть в их естественном виде и по отдельности. При смешивании разрушается клетчатка, что приводит к скачку сахара в крови.

Кроме того, профессор считает, что не стоит обращать внимание на готовые деликатесы. Например, это расфасованные суши, хумус, фалафель. Они нередко содержат модифицированный крахмал и очень много соли.

Ранее ученые рассказали о напитках, способных продлить жизнь человека на несколько лет.

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здоровье питание зож
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