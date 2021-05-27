Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета

Киев, 27 мая. Лето — пора для фруктов, овощей и ягод, но в начале сезона в магазинах есть еще не все продукты. Однако все же есть те, что помогут насытить организм витаминами.

Уже в начале июня в супермаркетах можно найти груши. Они могут использоваться в качестве десерта. Их можно запекать, добавлять в салаты и прочие рецепты. Эти плоды полезны диабетикам, при болезнях печени и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает ИноСМИ.

Диетологи отмечают свойства вешенки. Эти слегка сладкие грибы очень популярны в кулинарии. Их можно жарить, варить, запекать и тушить. Они богаты калием, цинком, железом и прочими микроэлементами. Также в них есть много витаминов B1 и B2.

В июне начинается урожай имбиря. О его пользе говорят еще с древних времен. Его добавляют в воду, он помогает бороться с повышенной температурой, болезнями ЖКТ, с тошнотой и даже с болевыми ощущениями при менструации.

Интересным и полезным овощем считается мангольд. Это один из видов свеклы, в которой в пищу употребляются листья. Они являются хорошей заменой капусты. Их можно дарить и тушить, добавлять в салаты и борщ. Его можно кушать при диабете, почечнокаменной болезни.

Одним из самых популярных летних овощей считается редис. Он богат витаминами C и B, калием. Его стоит употреблять тем, у кого есть заболевания ЖКТ и сосудов. Помогает снизить чувство голода.

В летнем рационе обязательно должен быть щавель. Это целый кладезь витаминов и микроэлементов. В нем много калий, кальция, магния, железа, йода, фосфора и т. д. Он положительно влияет на печень и пищеварение. Очищает кровь, снимает болевые ощущения.

Завершает топ красная смородина. Она имеет очень богатый состав: железо, минеральные соли, витамина P и C, а также дубильные вещества. Эта ягода снимает воспаления, понижает температуру. Она очень полезна для сосудов и аппетита. Плюсом смородины является и то, что ее можно замораживать и она не потеряет свои полезные свойства.

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