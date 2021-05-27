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08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
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The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
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Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета

Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
pixabay.com

Киев, 27 мая. Лето — пора для фруктов, овощей и ягод, но в начале сезона в магазинах есть еще не все продукты. Однако все же есть те, что помогут насытить организм витаминами.

Уже в начале июня в супермаркетах можно найти груши. Они могут использоваться в качестве десерта. Их можно запекать, добавлять в салаты и прочие рецепты. Эти плоды полезны диабетикам, при болезнях печени и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает ИноСМИ.

Диетологи отмечают свойства вешенки. Эти слегка сладкие грибы очень популярны в кулинарии. Их можно жарить, варить, запекать и тушить. Они богаты калием, цинком, железом и прочими микроэлементами. Также в них есть много витаминов B1 и B2.

В июне начинается урожай имбиря. О его пользе говорят еще с древних времен. Его добавляют в воду, он помогает бороться с повышенной температурой, болезнями ЖКТ, с тошнотой и даже с болевыми ощущениями при менструации.

Интересным и полезным овощем считается мангольд. Это один из видов свеклы, в которой в пищу употребляются листья. Они являются хорошей заменой капусты. Их можно дарить и тушить, добавлять в салаты и борщ. Его можно кушать при диабете, почечнокаменной болезни.

Одним из самых популярных летних овощей считается редис. Он богат витаминами C и B, калием. Его стоит употреблять тем, у кого есть заболевания ЖКТ и сосудов. Помогает снизить чувство голода.

В летнем рационе обязательно должен быть щавель. Это целый кладезь витаминов и микроэлементов. В нем много калий, кальция, магния, железа, йода, фосфора и т. д. Он положительно влияет на печень и пищеварение. Очищает кровь, снимает болевые ощущения.

Завершает топ красная смородина. Она имеет очень богатый состав: железо, минеральные соли, витамина P и C, а также дубильные вещества. Эта ягода снимает воспаления, понижает температуру. Она очень полезна для сосудов и аппетита. Плюсом смородины является и то, что ее можно замораживать и она не потеряет свои полезные свойства.

Ранее российский диетолог рассказал, каким людям стоит отказаться от употребления клубники.

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здоровье фрукты питание ягоды зож
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