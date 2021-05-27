Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка

Киев, 27 мая. Создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич воевал на Донбассе на стороне Украины. Об этом рассказал основатель нацистского батальона «Азов» Андрей Билецкий.

Украинский депутат и руководитель расистских и неонацистских организаций дал комментарий относительно ареста белорусского блогера. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Да, Роман действительно плечом к плечу с «Азовом» (организация, запрещенная в России) и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заявил Билецкий.

По его мнению, Протасевич и весь народ Белоруссии находятся «в заложниках» президента Александра Лукашенко. Он видит, что Минск взял курс на объединение с Москвой, что его печалит.

«Мы должны немедленно предоставить гражданство всем белорусам, которые воевали за Украину, поддерживать акции сопротивления в Белоруссии. Дать участвующим в них белорусам все, что будет необходимо», — резюмировал основатель «Азова».

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что Протасевич дает показания относительно спонсоров и заказчиков.