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08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
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The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
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Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
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Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка

Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
Федеральное агентство новостей

Киев, 27 мая. Создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич воевал на Донбассе на стороне Украины. Об этом рассказал основатель нацистского батальона «Азов» Андрей Билецкий.

Украинский депутат и руководитель расистских и неонацистских организаций дал комментарий относительно ареста белорусского блогера. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Да, Роман действительно плечом к плечу с «Азовом» (организация, запрещенная в России) и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заявил Билецкий.

По его мнению, Протасевич и весь народ Белоруссии находятся «в заложниках» президента Александра Лукашенко. Он видит, что Минск взял курс на объединение с Москвой, что его печалит.

«Мы должны немедленно предоставить гражданство всем белорусам, которые воевали за Украину, поддерживать акции сопротивления в Белоруссии. Дать участвующим в них белорусам все, что будет необходимо», — резюмировал основатель «Азова».

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что Протасевич дает показания относительно спонсоров и заказчиков.

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украина белоруссия азов билецкий протасевич
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