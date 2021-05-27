Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков

Москва, 27 мая. Аналитики провели исследование, которое показало, какая зарплата заставила бы россиян отказаться от отпусков.

Аналитики отметили, что в среднем россияне готовы отказаться от отпусков за ежемесячную зарплату в 413,6 тысячи рублей, сообщает RT.

Москвичи готовы не отправляться в отпуск за ежемесячную зарплату в 405,1 тысячи рублей, а петербуржцы — за 418,3 тысячи рублей. Исследование проводилось среди более пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что зарплаты заключенных могут достигать 220 тысяч рублей. Такие случаи происходили в Белгородской области.