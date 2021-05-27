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Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
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07:19
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07:19
Общество
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07:18
Общество
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07:17
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Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков

Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 27 мая. Аналитики провели исследование, которое показало, какая зарплата заставила бы россиян отказаться от отпусков.

Аналитики отметили, что в среднем россияне готовы отказаться от отпусков за ежемесячную зарплату в 413,6 тысячи рублей, сообщает RT.

Москвичи готовы не отправляться в отпуск за ежемесячную зарплату в 405,1 тысячи рублей, а петербуржцы — за 418,3 тысячи рублей. Исследование проводилось среди более пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что зарплаты заключенных могут достигать 220 тысяч рублей. Такие случаи происходили в Белгородской области.

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россия зарплата отпуск
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