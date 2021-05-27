Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов

Москва, 27 мая. Бизнесмен-омбудсмен Борис Титов выразил поддержку российским властям в связи с принятым решением закрыть все самогонные аппараты страны

Наибольшее количество продаж самогонных аппаратов зафиксировано в Тульской, Липецкой и Воронежской областях. Статистика была предоставлена Титовым в докладе, подготовленном для президента России Владимира Путина.

Также стало известно о других популярных местах, где пользуется высоким спросом самогонные аппараты. В этот список вошли Брянская, Волгоградская, Астраханская, Орловская, Пензенская, Белгородская, Калининградская, Калужская, Кемеровская и Магаданская области, сообщает РИА Новости.

Ранее бизнесмен Борис Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых. В докладе Титова для президента России Владимира Путина указано, что существующих ограничений для самозанятых вполне достаточно.