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Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
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Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
Общество
Эпидемиологи выявили новые версии коронавируса в России
07:17
Политика
Лукашенко одобрил идею увеличения сроков работы для депутатов Белоруссии
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Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России

Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 27 мая. Эксперты онлайн-сервиса СберМаркет определили, жители каких российских городов чаще всего покупают майонез, кетчуп и другие популярные соусы.

Самыми «майонезными» городами России за период с января по май текущего года стали Томск и Тюмень. В них майонез достиг 11,6% от общего числа покупок. Красноярск с показателем в 10,8% расположился на втором месте в списке «майонезных» городов, сообщает «Лента.ру». Воронеж с результатом в 10,4% стал третьим в рейтинге.

Меньше всего майонез покупают в Москве и Казани, где на этот соус приходится 8,2% и 7,3% от общего числа покупок соответственно.

Кетчуп оказался популярен в Тюмени (4%), Красноярске (3,8%) и Тольятти (3,7%). Меньше всего кетчуп пользуется в Москве (2,2%).

Ранее специалисты выяснили, что отличить сделанный по ГОСТу майонез от соуса можно с помощью йода. Достаточно нужно знать о методе «трех капель».

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россия еда рейтинг майонез
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