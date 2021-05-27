Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России

Москва, 27 мая. Эксперты онлайн-сервиса СберМаркет определили, жители каких российских городов чаще всего покупают майонез, кетчуп и другие популярные соусы.

Самыми «майонезными» городами России за период с января по май текущего года стали Томск и Тюмень. В них майонез достиг 11,6% от общего числа покупок. Красноярск с показателем в 10,8% расположился на втором месте в списке «майонезных» городов, сообщает «Лента.ру». Воронеж с результатом в 10,4% стал третьим в рейтинге.

Меньше всего майонез покупают в Москве и Казани, где на этот соус приходится 8,2% и 7,3% от общего числа покупок соответственно.

Кетчуп оказался популярен в Тюмени (4%), Красноярске (3,8%) и Тольятти (3,7%). Меньше всего кетчуп пользуется в Москве (2,2%).

Ранее специалисты выяснили, что отличить сделанный по ГОСТу майонез от соуса можно с помощью йода. Достаточно нужно знать о методе «трех капель».