Эпидемиологи выявили новые версии коронавируса в России

Москва, 27 мая. В России выявляются локальные версии коронавируса с характерными для британского и южноафриканского штаммов мутациями, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиля Хафизова, за последнее время отмечено «несколько сотен завозов британского штамма» в России и Москве. Ученые отметил, что появляются и локальные российские варианты вируса.

«Появляются и некоторые «локальные» российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов, но пока преждевременно говорить о том, что они действительно обладают какими-то особыми для людей свойствами», — цитирует Хафизова РИА Новости.

Давать новые имена этим мутациям до накопления достаточного объема данных преждевременно, уточнил ученый. Хафизов подчеркнул, что во всем мире циркулируют варианты нового коронавируса, и некоторые из них довольно быстро исчезают, а другие закрепляются в популяции.

Ранее вирусолог Александр Семенов заявил, что иммунитет после прививки от коронавирусной инфекции работает эффективнее, чем антитела, полученные в ходе перенесенного заболевания. Препарат действует эффективнее, так как его влияние распространяется на различные мутации коронавируса. Если же у человека появились антитела во время болезни, он может снова заразиться другим штаммом вируса.