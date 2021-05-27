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Лукашенко одобрил идею увеличения сроков работы для депутатов Белоруссии
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27 мая 08:08
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новостей
08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
Общество
Эпидемиологи выявили новые версии коронавируса в России
07:17
Политика
Лукашенко одобрил идею увеличения сроков работы для депутатов Белоруссии
Все новости

Лукашенко одобрил идею увеличения сроков работы для депутатов Белоруссии

Политика
Лукашенко одобрил идею увеличения сроков работы для депутатов Белоруссии
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

, 27 мая. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение об увеличении сроков полномочий для депутатов страны. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с парламентариями.

Парламент и советы страны должны работать в течение пяти лет, а не четырех, как сейчас, считает президент Белоруссии. Также разбежка будет между президентскими выборами и выборами парламента в два года. Возможность реализации этого будет оценена в ближайшем будущем.

Ранее российский телеведущий Дмитрий Шейнин обрисовал перспективы Лукашенко в будущем Белоруссии. Она состоит не в том, что его могут свергнуть, заявил журналист.

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белоруссия депутаты лукашенко
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Все новости / Политика / Лукашенко одобрил идею увеличения сроков работы для депутатов Белоруссии
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