Лукашенко одобрил идею увеличения сроков работы для депутатов Белоруссии

, 27 мая. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение об увеличении сроков полномочий для депутатов страны. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с парламентариями.

Парламент и советы страны должны работать в течение пяти лет, а не четырех, как сейчас, считает президент Белоруссии. Также разбежка будет между президентскими выборами и выборами парламента в два года. Возможность реализации этого будет оценена в ближайшем будущем.

Ранее российский телеведущий Дмитрий Шейнин обрисовал перспективы Лукашенко в будущем Белоруссии. Она состоит не в том, что его могут свергнуть, заявил журналист.