Поезд насмерть сбил подростка в Сыктывкаре

Сыктывкар, 27 мая. Состав насмерть сбил 16-летнюю девушку в республике Коми, передают СМИ. Трагедия произошла неподалеку от железнодорожного перегона «Строитель».

Авария произошла в районе 20 часов вечера по местному времени. Данную информацию подтвердили местные правоохранительные органы. Личность жертвы пока не установлена. Вчера за несколько часов до произошедшей недалеко от Оренбурга трагедии поезд насмерть сбил местную женщину, которую не услышала сигналы движущегося состава из-за наушников.

Недавно студентов одного из колледжей Симферополя эвакуировали из-за письма о минировании здания. О ЧП сообщил охранник колледжа, который получил письмо о заложенной бомбе.