Варшава, 27 мая. Генеральный директор "Алмаз - Антей" Ян Новиков заявил, что беспилотник Boeing X-37B создавался для науки, но может носить ядерные боеголовки. Жители Польши обсудили это в Сети.

Вашингтон долгое время не раскрывал информацию о своем мини-шаттле, который может выполнять различные миссии в космосе. По мнению российского бизнесмена, владеющего компанией в сфере военных технологий, потенциально такой летательный аппарат сможет применяться для военных целей. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Если янки будут себя плохо вести, китайцы испепелят их консервную банку в одно мгновение. И никаких проблем. Они ладят с дядюшкой Володей», — отметил JAN Z.

Другой пользователь считает, что США посредством ядерных боеголовок будут навязывать «демократию». По аналогии с тем, как сейчас Белый дом делает это на Земле.

«В исследовательский шаттл можно погрузить все, что туда поместится: суперматериалы, которые нужно изучить в условиях невесомости, нанокристаллы, песок, ядерную бомбу или кусок сала. Пользы от загрузки туда ядерной бомбы в практическом плане не больше, чем от загрузки сала», — подчеркнул Wahadłowiec.

Ранее стало известно, что американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.