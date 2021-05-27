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08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
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07:22
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07:21
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Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
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07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
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Китайцы мгновенно испепелят: поляки обсудили космический беспилотник США

  /   Обновлено: 27 мая 2021 07:53
Общество
Китайцы мгновенно испепелят: поляки обсудили космический беспилотник США
wikipedia.org  /  United States Air Force / Public Domain

Варшава, 27 мая. Генеральный директор "Алмаз - Антей" Ян Новиков заявил, что беспилотник Boeing X-37B создавался для науки, но может носить ядерные боеголовки. Жители Польши обсудили это в Сети.

Вашингтон долгое время не раскрывал информацию о своем мини-шаттле, который может выполнять различные миссии в космосе. По мнению российского бизнесмена, владеющего компанией в сфере военных технологий, потенциально такой летательный аппарат сможет применяться для военных целей. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Если янки будут себя плохо вести, китайцы испепелят их консервную банку в одно мгновение. И никаких проблем. Они ладят с дядюшкой Володей», — отметил JAN Z.

Другой пользователь считает, что США посредством ядерных боеголовок будут навязывать «демократию». По аналогии с тем, как сейчас Белый дом делает это на Земле.

«В исследовательский шаттл можно погрузить все, что туда поместится: суперматериалы, которые нужно изучить в условиях невесомости, нанокристаллы, песок, ядерную бомбу или кусок сала. Пользы от загрузки туда ядерной бомбы в практическом плане не больше, чем от загрузки сала», — подчеркнул Wahadłowiec.

Ранее стало известно, что американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

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сша польша космос вооружение ядерная боеголовка
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Все новости / Общество / Китайцы мгновенно испепелят: поляки обсудили космический беспилотник США
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