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08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
Общество
Эпидемиологи выявили новые версии коронавируса в России
07:17
Политика
Лукашенко одобрил идею увеличения сроков работы для депутатов Белоруссии
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Минтруд рассмотрит инициативу о «четырехдневке» в России

Общество
Минтруд рассмотрит инициативу о «четырехдневке» в России
mosreg.ru  /  Правительство Московской области

Москва, 27 мая. Минтруд рассмотрит идею о «четырехдневке» наравне с другими предложениями и инициативами.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что ведомство рассмотрит инициативу о «четырехдневке» наравне с другими предложениями, если оно поступит, то его нельзя будет игнорировать. Он поделился этой информаций во время беседы с РИА Новости.

Котяков не стал комментировать само предложение о «четырехдневке». Он также отметил, что не нужно его слова о готовности к рассмотрению этой инициативы воспринимать, как потенциальное согласие министерства.

Ранее сообщалось, что Минтруд России о правилах назначении назначения новых детских выплат. Беременные женщины и матери-одиночки с детьми до 17 лет будут получать такое же пособие, что и на ребенка от трех до семи лет.

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минтруд котяков четырехдневка
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Все новости / Общество / Минтруд рассмотрит инициативу о «четырехдневке» в России
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