Минтруд рассмотрит инициативу о «четырехдневке» в России

Москва, 27 мая. Минтруд рассмотрит идею о «четырехдневке» наравне с другими предложениями и инициативами.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что ведомство рассмотрит инициативу о «четырехдневке» наравне с другими предложениями, если оно поступит, то его нельзя будет игнорировать. Он поделился этой информаций во время беседы с РИА Новости.

Котяков не стал комментировать само предложение о «четырехдневке». Он также отметил, что не нужно его слова о готовности к рассмотрению этой инициативы воспринимать, как потенциальное согласие министерства.

Ранее сообщалось, что Минтруд России о правилах назначении назначения новых детских выплат. Беременные женщины и матери-одиночки с детьми до 17 лет будут получать такое же пособие, что и на ребенка от трех до семи лет.