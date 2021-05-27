Пекин осудил США за клевету о «лабораторной утечке» коронавируса

Вашингтон, 27 мая. Китайское посольство в Вашингтоне прокомментировало обвинение американской стороны в «лабораторной утечке» нового коронавируса.

Заявление появилось на сайте дипмиссии после заявления Байдена, который не исключил такой сценарий происхождения инфекции. Китай, как следует из обращения, хорошо помнит «урок прошлого года».

«Пока пандемия все еще наносит огромный ущерб сегодняшнему миру и международное сообщество ожидает лучшей координации между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?» — сообщается на сайте.

Сообщение гласит, что определенные люди попытались «разыграть старый трюк» с привлечением к себе внимания. Такое заявление Пекин рассматривает как кампанию по клевете и перекладыванию вины.

Ранее сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса. Также Рэнд Пол призвал исключить доктора из расследования.