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Политика
Пекин осудил США за клевету о «лабораторной утечке» коронавируса
06:29
Политика
Сенатор Пушков оценил стратегию Байдена перед очной встречей с Путиным
06:28
Общество
Минэнерго исключило дефицит бензина в России летом
06:13
Общество
Власти Приморья вводят новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19
06:13
Происшествия
Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой
06:11
Общество
Сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса
06:04
Общество
Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами прилетел в Москву
06:00
Общество
Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия
05:51
Происшествия
Япония проводит разбирательства после столкновения судов у Хоккайдо
05:50
Общество
Доктор Мясников назвал первый симптом рака пищевода
05:40
Наука
Newsweek: у России будет армия роботов, и Китай им в этом помогает
05:39
Общество
Жителям России назвали случаи возможной обязательной вакцинации от COVID-19
05:39
Происшествия
Грузовик «Мерседес» с полуприцепом перевернулся на Колыме
05:29
Общество
Забудьте про Крым: украинцы высмеяли санкции против российских актеров
05:18
Общество
Сильные землетрясения пообещали трем регионам России
05:17
Общество
В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
05:17
Политика
Адвокат не смог встретиться с Протасевичем
05:16
Наука
Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
05:16
Общество
Счетная палата РФ доложила об антирекорде приватизации в России
05:15
Происшествия
Жительница Твери украла лекарства у посетителя супермаркета
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Пекин осудил США за клевету о «лабораторной утечке» коронавируса

Политика
Пекин осудил США за клевету о «лабораторной утечке» коронавируса
pixabay.com

Вашингтон, 27 мая. Китайское посольство в Вашингтоне прокомментировало обвинение американской стороны в «лабораторной утечке» нового коронавируса.

Заявление появилось на сайте дипмиссии после заявления Байдена, который не исключил такой сценарий происхождения инфекции. Китай, как следует из обращения, хорошо помнит «урок прошлого года».

«Пока пандемия все еще наносит огромный ущерб сегодняшнему миру и международное сообщество ожидает лучшей координации между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?» — сообщается на сайте.

Сообщение гласит, что определенные люди попытались «разыграть старый трюк» с привлечением к себе внимания. Такое заявление Пекин рассматривает как кампанию по клевете и перекладыванию вины.

Ранее сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса. Также Рэнд Пол призвал исключить доктора из расследования.

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сша китай коронавирус
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