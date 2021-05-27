Минэнерго исключило дефицит бензина в России летом

Москва, 27 мая. Минэнерго России исключило рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) выше инфляции и дефицит бензина летом.

Летний спрос и увеличение мировых цен на нефть оказывают давление на российский внутренний рынок топлива. Но рост стоимости в опте сдержан посредством донастройки демпфирующего механизма. Это также исключает дефицит бензина летом и удорожание этого топлива на АЗС сверх инфляции, подчеркнули в Минэнерго России.

Внутренний топливный рынок к концу мая остается под влиянием макроэкономических факторов глобальных рынков топлива и нефти, в том числе из-за роста внешних котировок на нефть и ее производные. Кроме того, накануне летнего отпускного периода действуют внутренние факторы роста спроса на топливо.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, корректирующий действие демпфирующего механизма на топливо. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.