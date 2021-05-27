Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой

Самара, 27 мая. Медики не смогли помочь пострадавшей 64-летней женщине после нападения на нее бродячих животных.

Нападение бродячих собак на женщину произошло утром 19 мая. Она проходила мимо местного конного клуба. Псы в буквальном смысле разорвали пенсионерку.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в областную больницу Пирогова. Медики диагностировали у нее переломом руки, разрыв сухожилий, отсутствие скальпа на голове. Женщина впала в кому.

Сегодня стало известно, что 64-летняя женщина, на которую напала стая соба, скончалась в среду, 26 мая, не приходя в сознание. Региональный СУ СКР после случившегося возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей». По статье проверят местную компанию по отлову бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в на территории города Артема девочка подверглась нападению агрессивной собаки. Следователи начали расследование.