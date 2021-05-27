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Сенатор Пушков оценил стратегию Байдена перед очной встречей с Путиным
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Минэнерго исключило дефицит бензина в России летом
06:13
Общество
Власти Приморья вводят новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19
06:13
Происшествия
Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой
06:11
Общество
Сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса
06:04
Общество
Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами прилетел в Москву
06:00
Общество
Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия
05:51
Происшествия
Япония проводит разбирательства после столкновения судов у Хоккайдо
05:50
Общество
Доктор Мясников назвал первый симптом рака пищевода
05:40
Наука
Newsweek: у России будет армия роботов, и Китай им в этом помогает
05:39
Общество
Жителям России назвали случаи возможной обязательной вакцинации от COVID-19
05:39
Происшествия
Грузовик «Мерседес» с полуприцепом перевернулся на Колыме
05:29
Общество
Забудьте про Крым: украинцы высмеяли санкции против российских актеров
05:18
Общество
Сильные землетрясения пообещали трем регионам России
05:17
Общество
В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
05:17
Политика
Адвокат не смог встретиться с Протасевичем
05:16
Наука
Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
05:16
Общество
Счетная палата РФ доложила об антирекорде приватизации в России
05:15
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Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой

Происшествия
Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой
pinstopin.com

Самара, 27 мая. Медики не смогли помочь пострадавшей 64-летней женщине после нападения на нее бродячих животных.

Нападение бродячих собак на женщину произошло утром 19 мая. Она проходила мимо местного конного клуба. Псы в буквальном смысле разорвали пенсионерку.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в областную больницу Пирогова. Медики диагностировали у нее переломом руки, разрыв сухожилий, отсутствие скальпа на голове. Женщина впала в кому.

Сегодня стало известно, что 64-летняя женщина, на которую напала стая соба, скончалась в среду, 26 мая, не приходя в сознание. Региональный СУ СКР после случившегося возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей». По статье проверят местную компанию по отлову бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в на территории города Артема девочка подверглась нападению агрессивной собаки. Следователи начали расследование.

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самара собаки
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