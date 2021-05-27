Сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса

Вашингтон, 27 мая. Сенатор от штата Кентукки (США) Рэнд Пол во вторник призвал доктора Энтони Фаучи дать показания под присягой и потребовал исключить его из расследования происхождения коронавируса.

По словам сенатора, «главный медицинский советник» в США, врач-иммунолог Энтони Фаучи был причастен к финансированию лаборатории в Ухани. В качестве примера политик привел статью доктора Ши, которая поблагодарила доктора Фаучи за выделенные на исследование средства.

«Суть в том, что он не может расследовать себя. Если он был ответственен за предоставление этих денег. У него есть сильный стимул <…> не раскрывать правду об этом, потому что, если бы пандемия действительно исходила из лаборатории, он был бы виноват в этом», — приводит слова Рэнда Пола портал The Gateway Pundit.

Ранее сообщалось, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний под руководством Энтони Фаучи, по некоторым данным, инициировал для Уханьского института вирусологии и ряда других центров пятилетнюю программу по увеличению «функциональности» коронавирусов у летучих мышей. На исследования коронавирусов летучих мышей, по методу химеризации этих вирусов методом скрещивания с SARS, со стороны США было выделено 7,4 миллиона долларов.