Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами прилетел в Москву

Москва, 27 мая. Самолет Ил-76 МЧС России, на котором из Каира вылетели вывезенные из сектора Газа россияне, приземлился в Москве.

Сообщается, что самолет совершил посадку в столичном Домодедове.

Воздушное судно доставило в российскую столицу более 70 россиян. На его борту в основном находились женщины и дети, ранее доставленные из сектора Газа в международный аэропорт Каира на трех автобусах.

Преимущественно из сектора Газа эвакуируют детей и женщин. Мероприятие проводится по желанию россиян после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщал ФАН.