Япония проводит разбирательства после столкновения судов у Хоккайдо

Токио, 27 мая. В Японии проводятся разбирательства по делу о столкновении российского траулера «Амур» с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8», сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

По данным диппредставительства, капитан российского судна участвует в разбирательствах на добровольной основе. Уведомлений о его аресте не поступало.

«Японская сторона в настоящее время проводит разбирательства, к ним привлекают капитана траулера «Амур». Ночует при этом он на судне», — сообщили в дипломатическом представительстве ТАСС.

В генконсульстве также сообщили, что в настоящее время «Амур» в порту Момбэцу «не удерживается». Изначально траулер направлялся из российского порта Корсаков с коммерческим грузом краба. После инцидента в среду «Амур» в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии проследовал в Момбэцу.

Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо. Инцидент произошел утром 26 мая. Японское судно перевернулось, трое членов экипажа погибли.