Доктор Мясников назвал первый симптом рака пищевода

, 27 мая. Известный российский телеведущий Александр Мясников рассказал о возможном первичном симптоме онкологического заболевания пищеварительного тракта.

Во время приема пищи у человека может появиться ощущения тяжелого проглатывания пищи, сообщает врач. Речь идет о возможном наличии дисфагии.

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — объяснил Мясников.

Такой симптом, помимо наличия онкологического заболевания у человека, может означать психосоматическое расстройство. В любом случае, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян. Чаще всего, по словам специалиста, к кризу приводит неверное лечение гипертонии.