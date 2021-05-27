Newsweek: у России будет армия роботов, и Китай им в этом помогает

Москва, 27 мая. В РФ начали массово производить роботов, способных воевать. В США обеспокоены тем, что это происходит при сотрудничестве с КНР.

Центр военно-морского анализа из США опубликовал доклад, в котором говорится, что Москва разрабатывает автономное вооружение с искусственным интеллектом. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Российские военные стратеги уделяют особое внимание созданию так называемого «информационного превосходства на поле боя». А усиленные искусственным интеллектом технологии обещают дать возможность для использования доступных на современном поле боя данных в целях защиты российских войск и лишения противника этого преимущества», — отмечается в докладе.

В Штатах опасаются по поводу того, что человеческие решения передаются искусственному интеллекту. Однако Россия движется в этом направлении, и ей в этом помогает Китай, который является ключевым партнером в области технологий и ИИ.

«Главные результаты таких взаимоотношений мы наблюдаем в гражданской сфере, в секторе высоких технологий, в сфере научного сотрудничества, в области НИОКР. В то же время, есть свидетельства развития двусторонних контактов в военной сфере. Например, это участие сторон в стратегических учениях „Восток», где отрабатываются вопросы взаимодействия в управлении войсками», — заявляют эксперты.

Ранее китайское издание Global Times рассказало, что Россия и Китай становятся еще более сплоченными партнерами на фоне давления со стороны США и их союзников.