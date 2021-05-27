Жителям России назвали случаи возможной обязательной вакцинации от COVID-19

, 27 мая. На сегодняшний день в России не может быть принудительной вакцинации, так как законодательство это не предусматривает.

В то же время в России есть список профессий, где прививка от коронавирусной инфекции может быть обязательной. К таким можно отнести работников сферы медицины, учителей, и людей, трудящихся в социальной сфере. Об этом сообщил РИА Новости старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей. Глава правительства Якутии Айсен Николаев заявил, что к работодателям, не обеспечившим вакцинацию своих сотрудников, могут быть применены штрафы.

Ранее стало известно, что вакцинация от COVID-19 помогает переболевшим восстановить вкусовые рецепторы. В качестве подтверждения своих слов врач-аллерголог, иммунолог привел историю одной из бывших пациенток.