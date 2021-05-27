Грузовик «Мерседес» с полуприцепом перевернулся на Колыме

Магадан, 27 мая. ДТП с участием грузового «Мерседеса» произошло на колымской дороге «Герба-Омсукчан».

Согласно данным полиции по Омсукчанскому району, 44-летний водитель не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся. В результате аварии он получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас правоохранители уточняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Власти Магаданской области позже сообщили, что мужчина за рулем был пьян. Губернатор региона выступил с требованием разобраться в происшествии и найти ответственных, которые контролируют предрейсовое состояние водителя.

Ранее ДТП произошло на Тюменском тракте. В аварии с четырьмя фурами погиб дальнобойщик.