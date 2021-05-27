Забудьте про Крым: украинцы высмеяли санкции против российских актеров

Киев, 27 мая. Украинские власти ввели санкции против 11 актеров из России, которых обвиняют в нарушении правил въезда на территорию Крыма. Жители Украины иронично восприняли это решение.

В санкционном списке оказались такие артисты как Александр Петров, Алексей Чадов, Владимир Вдовиченков, Евгений Стычкин и другие. Украинцы считают, что наказывать нужно не актеров, а президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Я вам так скажу… К этой всей фигне, что творится в последнее время, не хватает только вторжения инопланетян!» — иронизирует Маргарита П.

Татьяна М. отметила, что на Украину и так никто не ездит. По ее мнению, новые санкции вводятся практически против самих себя.

«Надо против Зеленского санкции ввести. У него квартира в Крыму! И он регулярно оплачивает коммунальные платежки!» — добавила Irina S.

Елена К. назвала украинских политиков «дармоедами», которым стоит поработать за минималку. Она рекомендует властям забыть про Крым, поскольку «этот поезд ушел».

«Странно, а [студия] «95 квартал» продалa сериал «Папик» российскому каналу СТС. Двойные стандарты. Молодцы», — написал Руслан Щ.

Ранее стало известно, что украинское правительство готовится начать распродажу земель уже этим летом.