Адвокат не смог встретиться с Протасевичем

Минск, 27 мая. Адвокат белорусского оппозиционера Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила, что запланированная встреча с подзащитным, вновь не состоялась по неизвестным причинам.

На данный момент Протасевич находится в минском СИЗО, сообщило местное МВД в понедельник. Государственный телеканал «Беларусь 1» в одном из эфиров продменстрировал кадры, где задержанный дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Адвокат Протасевича Инесса Оленская пыталась встретиться со своим подзащитным во вторник, однако обе стороны получили отказ.

Ранее стало известно, что пилоты самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс по маршруту Афины — Вильнюс, сами отправили запрос на экстренную посадку в международном аэропорту Минска. Данную информацию подтвердило МВД Белоруссии.