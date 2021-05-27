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Сенатор Пушков оценил стратегию Байдена перед очной встречей с Путиным
06:28
Общество
Минэнерго исключило дефицит бензина в России летом
06:13
Общество
Власти Приморья вводят новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19
06:13
Происшествия
Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой
06:11
Общество
Сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса
06:04
Общество
Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами прилетел в Москву
06:00
Общество
Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия
05:51
Происшествия
Япония проводит разбирательства после столкновения судов у Хоккайдо
05:50
Общество
Доктор Мясников назвал первый симптом рака пищевода
05:40
Наука
Newsweek: у России будет армия роботов, и Китай им в этом помогает
05:39
Общество
Жителям России назвали случаи возможной обязательной вакцинации от COVID-19
05:39
Происшествия
Грузовик «Мерседес» с полуприцепом перевернулся на Колыме
05:29
Общество
Забудьте про Крым: украинцы высмеяли санкции против российских актеров
05:18
Общество
Сильные землетрясения пообещали трем регионам России
05:17
Общество
В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
05:17
Политика
Адвокат не смог встретиться с Протасевичем
05:16
Наука
Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
05:16
Общество
Счетная палата РФ доложила об антирекорде приватизации в России
05:15
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Адвокат не смог встретиться с Протасевичем

Политика
Адвокат не смог встретиться с Протасевичем
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 27 мая. Адвокат белорусского оппозиционера Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила, что запланированная встреча с подзащитным, вновь не состоялась по неизвестным причинам.

На данный момент Протасевич находится в минском СИЗО, сообщило местное МВД в понедельник. Государственный телеканал «Беларусь 1» в одном из эфиров продменстрировал кадры, где задержанный дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Адвокат Протасевича Инесса Оленская пыталась встретиться со своим подзащитным во вторник, однако обе стороны получили отказ.

Ранее стало известно, что пилоты самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс по маршруту Афины — Вильнюс, сами отправили запрос на экстренную посадку в международном аэропорту Минска. Данную информацию подтвердило МВД Белоруссии.

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адвокат встреча протасевич
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