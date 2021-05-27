Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 06:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:32
Политика
Пекин осудил США за клевету о «лабораторной утечке» коронавируса
06:29
Политика
Сенатор Пушков оценил стратегию Байдена перед очной встречей с Путиным
06:28
Общество
Минэнерго исключило дефицит бензина в России летом
06:13
Общество
Власти Приморья вводят новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19
06:13
Происшествия
Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой
06:11
Общество
Сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса
06:04
Общество
Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами прилетел в Москву
06:00
Общество
Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия
05:51
Происшествия
Япония проводит разбирательства после столкновения судов у Хоккайдо
05:50
Общество
Доктор Мясников назвал первый симптом рака пищевода
05:40
Наука
Newsweek: у России будет армия роботов, и Китай им в этом помогает
05:39
Общество
Жителям России назвали случаи возможной обязательной вакцинации от COVID-19
05:39
Происшествия
Грузовик «Мерседес» с полуприцепом перевернулся на Колыме
05:29
Общество
Забудьте про Крым: украинцы высмеяли санкции против российских актеров
05:18
Общество
Сильные землетрясения пообещали трем регионам России
05:17
Общество
В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
05:17
Политика
Адвокат не смог встретиться с Протасевичем
05:16
Наука
Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
05:16
Общество
Счетная палата РФ доложила об антирекорде приватизации в России
05:15
Происшествия
Жительница Твери украла лекарства у посетителя супермаркета
Все новости
27 мая 06:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:32
Политика
Пекин осудил США за клевету о «лабораторной утечке» коронавируса
06:29
Политика
Сенатор Пушков оценил стратегию Байдена перед очной встречей с Путиным
06:28
Общество
Минэнерго исключило дефицит бензина в России летом
06:13
Общество
Власти Приморья вводят новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19
06:13
Происшествия
Пенсионерка скончалась от жутких увечий после нападения собак под Самарой
06:11
Общество
Сенатор США призвал допросить Фаучи по делу о происхождении коронавируса
06:04
Общество
Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами прилетел в Москву
06:00
Общество
Кавист или сомелье: в Крыму раскрыли, на кого стоит учиться в сфере виноделия
05:51
Происшествия
Япония проводит разбирательства после столкновения судов у Хоккайдо
05:50
Общество
Доктор Мясников назвал первый симптом рака пищевода
05:40
Наука
Newsweek: у России будет армия роботов, и Китай им в этом помогает
05:39
Общество
Жителям России назвали случаи возможной обязательной вакцинации от COVID-19
05:39
Происшествия
Грузовик «Мерседес» с полуприцепом перевернулся на Колыме
05:29
Общество
Забудьте про Крым: украинцы высмеяли санкции против российских актеров
05:18
Общество
Сильные землетрясения пообещали трем регионам России
05:17
Общество
В Петербурге 131 горожанин привился вакциной «КовиВак» за сутки
05:17
Политика
Адвокат не смог встретиться с Протасевичем
05:16
Наука
Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
05:16
Общество
Счетная палата РФ доложила об антирекорде приватизации в России
05:15
Происшествия
Жительница Твери украла лекарства у посетителя супермаркета
Все новости

Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана

Наука
Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
pixabay.com

Берлин, 27 мая. Ученые установили, что в донных отложениях глубоководных желобов откладываются беспрецедентные количества ртути, попадающей в морские воды с продуктами человеческой деятельности.

Океанологи из Дании, Германии, Японии и Канады впервые провели прямые измерения осаждения ртути в глубоководных желобах Атакама и Кермадек, которые находятся в разных частях Тихого океана и имеют среднюю глубину от восьми до десяти километров, сообщает Scientific Reports.

Количество ртути в них оказалось максимальным из зарегистрированных в морских отложениях, в том числе в районах промышленного загрязнения. Директор лаборатории литосферного органического углерода факультета наук о Земле Орхусского университета профессор Хамеда Санеи отметил, что такие уровни ртути могут оказаться репрезентативными для общего роста антропогенных выбросов ртути в океан.

«Но хорошая новость в том, что океанские желоба действуют как места постоянной утилизации. Мы можем ожидать, что ртуть, которая там окажется, будет захоронена на многие миллионы лет, а тектоника плит перенесет ее в верхнюю мантию Земли», — уточнил ученый.

Тем не менее, специалисты обеспокоены количеством токсичного металла в глубоководных желобах. По их мнению, «это может быть индикатором общего состояния наших океанов».

Авторы исследования считают, что результаты их работы позволят восполнить пробел в знаниях о ртутном цикле на поверхности планеты. Они надеются, что полученные данные повысят точность глобальных моделей цикла ртути, а также привлекут внимание ученых к подробному изучению геохимии глубоководных желобов.

Ранее эксперты в сфере окружающей среды в День Волги рассказали ФАН о главных экологических проблемах самой большой по водности, площади бассейна и длине реки в Европе. Эксперты считают, что нужно подключать общественность для того, чтобы помочь эффективному оздоровлению Волги.

Вернуться назад

экология океан загрязнение
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 156083 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 80526 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 78431 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 55466 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Общество 37497 24 мая 2021
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Все новости / Наука / Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана
Рейтинг@Mail.ru