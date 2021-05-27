Токсичные соединения ртути обнаружили в желобах на дне Тихого океана

Берлин, 27 мая. Ученые установили, что в донных отложениях глубоководных желобов откладываются беспрецедентные количества ртути, попадающей в морские воды с продуктами человеческой деятельности.

Океанологи из Дании, Германии, Японии и Канады впервые провели прямые измерения осаждения ртути в глубоководных желобах Атакама и Кермадек, которые находятся в разных частях Тихого океана и имеют среднюю глубину от восьми до десяти километров, сообщает Scientific Reports.

Количество ртути в них оказалось максимальным из зарегистрированных в морских отложениях, в том числе в районах промышленного загрязнения. Директор лаборатории литосферного органического углерода факультета наук о Земле Орхусского университета профессор Хамеда Санеи отметил, что такие уровни ртути могут оказаться репрезентативными для общего роста антропогенных выбросов ртути в океан.

«Но хорошая новость в том, что океанские желоба действуют как места постоянной утилизации. Мы можем ожидать, что ртуть, которая там окажется, будет захоронена на многие миллионы лет, а тектоника плит перенесет ее в верхнюю мантию Земли», — уточнил ученый.

Тем не менее, специалисты обеспокоены количеством токсичного металла в глубоководных желобах. По их мнению, «это может быть индикатором общего состояния наших океанов».

Авторы исследования считают, что результаты их работы позволят восполнить пробел в знаниях о ртутном цикле на поверхности планеты. Они надеются, что полученные данные повысят точность глобальных моделей цикла ртути, а также привлекут внимание ученых к подробному изучению геохимии глубоководных желобов.

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