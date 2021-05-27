Счетная палата РФ доложила об антирекорде приватизации в России

, 27 мая. Доходы от продажи государственного имущества в первом квартале 2021 года превысили запланированные показатели, передает пресс-служба Росимущества.

Специалисты заявили, что план за 2020 год по продажам объектов государственного имущества был оформлен в полном объеме, однако хорошими показателями нельзя похвастаться по итогам первых месяцев 2021 года.

Счетная палата зафиксировала низкие темпы приватизации еще два года назад. На данный момент в федеральный бюджет уже поступило почти 2 млн рублей, рассказал представитель Росимущества Вадим Яковенко.

Ранее Счетная палата РФ выявила неэффективные государственные инструменты поддержки малого бизнеса. Для поддержки развития малого и среднего предпринимательства в России была создана корпорация МСП.