Жительница Твери украла лекарства у посетителя супермаркета

Тверь, 27 мая. Житель Лихославля обнаружил пропажу пакета с лекарствами в супермаркете.

Полицейские получили заявление от 27-летнего мужчины, который оставил в одном из супермаркетов пакет с медикаментами. Лекарства остались висеть на стуле, пока покупатель отправился к кассе. В этот момент кто-то схватил их и скрылся.

Следователи выяснили, что товар украла 55-летняя жительница Твери. Она уже созналась в содеянном. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Пакет с содержимым уже в скором времени вернется к хозяину.

Недавно стало известно, что петербургские полицейские разыскивают женщину в очках и маске за кражу в супермаркете. Происшествие было зафиксировано на камеру наблюдения.