Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование

Ростов-на-Дону, 27 мая. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился в среду в Twitter к Илону Маску с предложением начать инвестиции в Россию с региона, который он возглавляет.

В среду в своем Twitter-аккаунте Голубев обратился к Илону Маску с предложением. По его словам, Ростовская область — экологичный регион России №1. 25% проектов всей страны, связанных с ветроэнергетикой, локализованы в данном регионе.

«Tesla - производитель экологичных автомобилей №1 в мире, Ростовская область — экологичный регион России №1. <...> Мы разделяем вашу обеспокоенность проблемами климата, мы будем говорить на одном языке! Начните инвестировать в Россию с Ростовской области», - написал Голубев.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям.