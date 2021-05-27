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Жители Земли застанут в ближайшую пятилетку рекордно жаркий год
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Общество
Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
04:52
Общество
Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование
04:52
Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
04:43
Общество
ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
Наука
Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе
04:21
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
04:09
Политика
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
04:00
Общество
День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции
03:39
Армия
Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
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Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими

Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Москва, 27 мая. Дачники часто переоценивают неприхотливость огурцов. На самом деле, если им что-то не понравится, то очень быстро весь плод станет горьким, начиная с нижнего кончика.

Шесть самых распространенных причин горечи в огурцах — нарушение сроков посева, перепады температуры, недостаток влаги, чрезмерная жара, бедная почва и плохие семена, включая недозрелые и перезрелые. Однако одной ошибки из перечисленных достаточно, чтобы огурец начал горчить, сообщает Krasnoyarskmedia.

Можно обезопасить себя от невкусного урожая несколькими способами. Например, выбирать устойчивые к горечи сорта и гибриды. Или же перед посадкой попробовать лист с куста. Если он будет иметь горьковатый привкус, то и огурцы тоже.

Также специалисты напомнили, что нельзя лить воду и удобрения на глазок, важно пользоваться проверенными дозировками, причем вода должна быть теплой температуры, а полив нужно проводить в теплую погоду.

Недавно юрист рассудил долгий спор по поводу выращивания петрушки на дачных участках. По его словам, петрушку можно выращивать абсолютно законно, не боясь ограничений СанПина.

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сад дача огород
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