Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими

Москва, 27 мая. Дачники часто переоценивают неприхотливость огурцов. На самом деле, если им что-то не понравится, то очень быстро весь плод станет горьким, начиная с нижнего кончика.

Шесть самых распространенных причин горечи в огурцах — нарушение сроков посева, перепады температуры, недостаток влаги, чрезмерная жара, бедная почва и плохие семена, включая недозрелые и перезрелые. Однако одной ошибки из перечисленных достаточно, чтобы огурец начал горчить, сообщает Krasnoyarskmedia.

Можно обезопасить себя от невкусного урожая несколькими способами. Например, выбирать устойчивые к горечи сорта и гибриды. Или же перед посадкой попробовать лист с куста. Если он будет иметь горьковатый привкус, то и огурцы тоже.

Также специалисты напомнили, что нельзя лить воду и удобрения на глазок, важно пользоваться проверенными дозировками, причем вода должна быть теплой температуры, а полив нужно проводить в теплую погоду.

Недавно юрист рассудил долгий спор по поводу выращивания петрушки на дачных участках. По его словам, петрушку можно выращивать абсолютно законно, не боясь ограничений СанПина.