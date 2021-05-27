Жители Земли застанут в ближайшую пятилетку рекордно жаркий год

Женева, 27 мая. Землю в ближайшие пять лет ждет как минимум один рекордно жаркий год, сообщает Всемирная метеорологическая организация.

Всемирная метеорологическая организация подготовило отчет для ООН, в основу которого легло исследование Метеорологической службы Великобритании. Согласно докладу ВМО, с 90% вероятностью по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет наиболее жарким. Таким образом с первого места будет потеснен 2016 год.

Авторы исследования утверждают, что средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов текущего пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус выше уровня «доиндустриальной эпохи». При этом с вероятностью 40 процентов в один год температура может превысить значение данного периода на полтора градуса.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что полученные результаты являются призывом к «сокращению выбросов парниковых газов». Также он призвал соблюдать «углеродную нейтральность».

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