ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах

Москва, 27 мая. У ГИБДД нет цели «прятаться» от водителей и проводить «внезапные» рейды, чтобы выявить больше нарушителей, заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

По словам Шеюхина, по большей части рейдовые мероприятия носят профилактический характер.

«Нет сегодня у Госавтоинспекции цели наловить пьяных. У Госавтоинспекции цель — чтобы человек в состоянии алкогольного опьянения на дорогу не выезжал, а пользовался услугами «Трезвый водитель» или такси», — цитирует Шеюхина РИА Новости.

Ведомству нужно добиться улучшения ситуации на дорогах. В соответствии с нацпроектом «Безопасные качественные дороги», критерием этого является снижение количества пострадавших и погибших в ДТП, уточнил Шеюхин.

Ранее вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов объяснил, почему высокая стоимость штрафа не будет работать и не сможет снизить число аварий. По его мнению, уменьшить количество ДТП помогут автоматические радары там, где происходят основные аварии.