Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей

Москва, 27 мая. Начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина рассказала, сколько получают заключенные в России.

Средняя зарплата составляет 20-24 тысяч рублей. Но в некоторых случаях она может достигать сотен тысяч. Например, известны случаи в Белгородской области, когда осужденный получал 224 тысячи рублей, 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край), 80 тысячи рублей (Волгоградская область), передает «Известия».

На данный момент в 11 регионах России на разных предприятиях создано 715 рабочих мест для осужденных. В некоторых из них зарплата осужденных на принудительные работы превышает среднюю зарплату по региону.

Недавно председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков рассказал, как увеличить количество самозанятых в России. Для этого необходимо снять ограничения по виду деятельности, чтобы вывести «из тени» неофициально трудоустроенных, уверен специалист.