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Жители Земли застанут в ближайшую пятилетку рекордно жаркий год
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Общество
Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
04:52
Общество
Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование
04:52
Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
04:43
Общество
ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
Наука
Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе
04:21
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
04:09
Политика
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
04:00
Общество
День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции
03:39
Армия
Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
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Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей

Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 27 мая. Начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина рассказала, сколько получают заключенные в России.

Средняя зарплата составляет 20-24 тысяч рублей. Но в некоторых случаях она может достигать сотен тысяч. Например, известны случаи в Белгородской области, когда осужденный получал 224 тысячи рублей, 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край), 80 тысячи рублей (Волгоградская область), передает «Известия».

На данный момент в 11 регионах России на разных предприятиях создано 715 рабочих мест для осужденных. В некоторых из них зарплата осужденных на принудительные работы превышает среднюю зарплату по региону.

Недавно председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков рассказал, как увеличить количество самозанятых в России. Для этого необходимо снять ограничения по виду деятельности, чтобы вывести «из тени» неофициально трудоустроенных, уверен специалист.

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работа зарплата заключенные
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