Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Рэдклифф, 27 мая. В аэропорту не смогли связаться с пилотом самолета Cessna 208B, несмотря на запланированную посадку, пишет Independent.

Согласно представленному плану полета, в самолете находился один только пилот. В аэропорту не смогли с ним связаться, тогда диспетчеры догадались, что мужчина уснул.

«Пилот, вероятно, не выспался перед полетом. Вдобавок к этому самолет поднимался на высоту 3,3 километра с непостоянным доступом к дополнительному кислороду, что привело к легкой гипоксии», — рассказали в аэропорту Рэдклифф.

Его пытались разбудить самыми разными методами. В небо подняли самолет Beechcraft B200 King Air, который приблизился к воздушному судну со спящим пилотом на минимальное расстояние, чтобы тем самым спровоцировать сигнал предупреждения о столкновении.

Ранее в Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5. Пилоту удалось катапультироваться — он остался жив.