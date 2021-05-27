Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе

Пекин, 27 мая. Американские и китайские ученые провели исследование, которое показало, что использование компьютера и видеоигры больше часа в день негативно влияют на успеваемость детей в школе.

Исследование показало, что 40% детей использовали интернет или играли в видеоигры в будние дни, а 62% занимались этим в выходные. Итоги анализа выявили, что дети, которые тратили меньше времени на развлечения имели лучшую успеваемость в учебе и меньше испытывали скуку во время уроков. Однако, ученые добавили, что умеренное время, затраченное на видеоигры в выходные, помогает ученикам в обучении.

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