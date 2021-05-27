Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости

Москва, 27 мая. Слабость мышечно-связочного аппарата связывает нарушения зрения и патологии, связанные со стопами.

Из-за плохого мышечно-связочного аппарата страдают и глаза и стопы. Из-за ненастроенных и ненакачанных слабых мышц глаза происходит нарушение зрения. Об этом рассказал травматолог-ортопед, главный педиатр Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Сергей Алексутов радио Sputnik.

«Примерно то же самое происходит и со стопами. Когда у человека слабые стопы, слабые мышцы и связки стоп, тогда у него происходит распластывание стопы и увеличение ее в размерах, что в народе знают как плоскостопие», — сказал он.

Если у человека близорукость, скорее всего у него заболевание стоп. Слабость мышечно-связочного аппарата передается по наследству. Это касается и близорукости и плоскостопия.

Для восстановления зрения нужно делать упражнения и адаптировать человека к окружающей среде посредством очков. То же самое касается и стоп: укрепляющие упражнения и ортопедические стельки.

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