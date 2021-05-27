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Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
04:52
Общество
Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование
04:52
Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
04:43
Общество
ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
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Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе
04:21
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
04:09
Политика
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
04:00
Общество
День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции
03:39
Армия
Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая
03:32
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Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости

  /   Обновлено: 27 мая 2021 04:25
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
pixabay.com

Москва, 27 мая. Слабость мышечно-связочного аппарата связывает нарушения зрения и патологии, связанные со стопами.

Из-за плохого мышечно-связочного аппарата страдают и глаза и стопы. Из-за ненастроенных и ненакачанных слабых мышц глаза происходит нарушение зрения. Об этом рассказал травматолог-ортопед, главный педиатр Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Сергей Алексутов радио Sputnik.

«Примерно то же самое происходит и со стопами. Когда у человека слабые стопы, слабые мышцы и связки стоп, тогда у него происходит распластывание стопы и увеличение ее в размерах, что в народе знают как плоскостопие», — сказал он.

Если у человека близорукость, скорее всего у него заболевание стоп. Слабость мышечно-связочного аппарата передается по наследству. Это касается и близорукости и плоскостопия.

Для восстановления зрения нужно делать упражнения и адаптировать человека к окружающей среде посредством очков. То же самое касается и стоп: укрепляющие упражнения и ортопедические стельки.

Ранее были названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга. Головная боль является распространенным симптомом опухоли головного мозга. Есть пять особенностей, которые могут свидетельствовать о развитии рака.

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здоровье зрение плоскостопие
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