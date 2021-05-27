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Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
04:52
Общество
Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование
04:52
Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
04:43
Общество
ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
Наука
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04:21
Общество
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04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
04:09
Политика
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
04:00
Общество
День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции
03:39
Армия
Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
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Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении

Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 27 мая. Российские ученые изобрели наночастицы, которые могут транспортировать концентрированную дозу препарата в очаг инфекции, снижая при этом нагрузку на организм.

Разработка специалистов НИТУ «МИСиС» позволит решить две проблемы, стоящие перед медициной: высокую скорость адаптации патогенов к антибиотикам и вред, которые наносится организму во время лечения тяжелыми препаратами. Статья о работе специалистов опубликована в American Chemical Society Applied Materials Interfaces.

Наногибриды способны уничтожать бактериальные и грибковые популяции, используя намного меньше активного вещества, чем обычно. В некоторых случаях разница составляет шесть или семь раз, отметили специалисты. Также они способны проникать в ткани из кровеносных сосудов, что обеспечивает быстрое усваивание препарата.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников оценил введение ограничений для непривитых граждан. По его мнению, нет смысла рассуждать об этичности и справедливости таких мер, поскольку те же паспорта вакцинации — новые условия реальности в условиях пандемии.

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ученые лекарства антибиотики
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