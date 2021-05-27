Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении

Москва, 27 мая. Российские ученые изобрели наночастицы, которые могут транспортировать концентрированную дозу препарата в очаг инфекции, снижая при этом нагрузку на организм.

Разработка специалистов НИТУ «МИСиС» позволит решить две проблемы, стоящие перед медициной: высокую скорость адаптации патогенов к антибиотикам и вред, которые наносится организму во время лечения тяжелыми препаратами. Статья о работе специалистов опубликована в American Chemical Society Applied Materials Interfaces.

Наногибриды способны уничтожать бактериальные и грибковые популяции, используя намного меньше активного вещества, чем обычно. В некоторых случаях разница составляет шесть или семь раз, отметили специалисты. Также они способны проникать в ткани из кровеносных сосудов, что обеспечивает быстрое усваивание препарата.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников оценил введение ограничений для непривитых граждан. По его мнению, нет смысла рассуждать об этичности и справедливости таких мер, поскольку те же паспорта вакцинации — новые условия реальности в условиях пандемии.