Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини

Вашингтон, 27 мая. Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Мазерс показала стройное тело и накаченный пресс. Соблазнительным фото в белом бикини звезда соцсетей порадовала подписчиков в Instagram.

Девушка сфотографировала свое отражение в большом зеркале ванной комнаты. Мазерс позировала в белоснежном бикини и белой панаме. Образ дополнила золотая цепочка на шее.

«Готова ко всем летним дням!» — написала в подписи к фото 25-лтеняя звезда Instagram.

Снимок понравился подписчикам Хейли Джейд Мазерс и за сутки собрал более 225 тысяч лайков. В комментариях поклонники называли дочь Эминема «прекрасной королевой» и восхищались красотой «потрясающей» девушки.

Хейли Джейд Мазерс – дочь рэпера Эминем и 46-летней Ким Скотт. Пара развелась в 2001 году. Пять лет спустя Эминем и Скотт снова поженилась, но опять развелись уже через несколько месяцев. У Хейли есть две сестры — усыновленная рэпером 27-летняя Алэйна Мари и дочь бывшей супруги рэпера и Эрика Харттер 18-летняя Уитни Скотт.

В конце прошлого года Эминем выпустил делюкс-версию альбома Music to be murdered by. Музыкант выложил 16 песен нового альбома, в записи которых принимали участие такие известные исполнители как Dr. Dre, DJ Premier и Ty Dolla $ign.

Кроме того, артист порадовал многочисленных поклонников очередным клипом. Ролик на композицию GNAT снят режиссером Коулом Беннеттом из Lyrical Lemonade. Он же работал над клипом к композиции Godzilla, вошедшим в десятку популярнейших видео в Великобритании.