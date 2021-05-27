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новостей
05:02
Общество
Жители Земли застанут в ближайшую пятилетку рекордно жаркий год
05:00
Общество
Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
04:52
Общество
Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование
04:52
Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
04:43
Общество
ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
Наука
Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе
04:21
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
04:09
Политика
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
04:00
Общество
День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции
03:39
Армия
Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
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Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини

Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
instagram.com  /  @hailiejade

Вашингтон, 27 мая. Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Мазерс показала стройное тело и накаченный пресс. Соблазнительным фото в белом бикини звезда соцсетей порадовала подписчиков в Instagram.

Девушка сфотографировала свое отражение в большом зеркале ванной комнаты. Мазерс позировала в белоснежном бикини и белой панаме. Образ дополнила золотая цепочка на шее.

«Готова ко всем летним дням!» — написала в подписи к фото 25-лтеняя звезда Instagram.

Снимок понравился подписчикам Хейли Джейд Мазерс и за сутки собрал более 225 тысяч лайков. В комментариях поклонники называли дочь Эминема «прекрасной королевой» и восхищались красотой «потрясающей» девушки.

Хейли Джейд Мазерс – дочь рэпера Эминем и 46-летней Ким Скотт. Пара развелась в 2001 году. Пять лет спустя Эминем и Скотт снова поженилась, но опять развелись уже через несколько месяцев. У Хейли есть две сестры — усыновленная рэпером 27-летняя Алэйна Мари и дочь бывшей супруги рэпера и Эрика Харттер 18-летняя Уитни Скотт.

В конце прошлого года Эминем выпустил делюкс-версию альбома Music to be murdered by. Музыкант выложил 16 песен нового альбома, в записи которых принимали участие такие известные исполнители как Dr. Dre, DJ Premier и Ty Dolla $ign.

Кроме того, артист порадовал многочисленных поклонников очередным клипом. Ролик на композицию GNAT снят режиссером Коулом Беннеттом из Lyrical Lemonade. Он же работал над клипом к композиции Godzilla, вошедшим в десятку популярнейших видео в Великобритании.

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фото еминем мазерс
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