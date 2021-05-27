Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям

Минск, 27 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил идею ввести наказание за призывы к санкциям, сообщают белорусские СМИ.

В ходе рабочей встречи с представителями парламента страны и местными чиновниками президент Белоруссии одобрил введение уголовного наказания за призывы к санкциям в отношении государства. Александр Лукашенко поручил заняться изучением данного вопроса юристам. Лидер Белоруссии привел примеры других государств с похожими правовыми нормами и гарантировал принятие такого законопроекта.

Ранее политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко. Важнейшей темой для обсуждения на предстоящей встрече станет дальнейшая интеграция двух союзных государств.