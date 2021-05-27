Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей

Москва, 27 мая. Чаще всего мошенников привлекают два типа людей — «хозяева жизни» и «скупердяи». Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

И тех, и других легко вычислить даже обычному человеку, не то что опытному злоумышленнику. Первые стремятся подчеркнуть свою статусность, продемонстрировать особое положение, в том числе материальное, откуда появляются необоснованно дорогие покупки и в целом жизненная философия, поделился специалист в беседе с «Прайм». Таких легко «поймать» на чувство собственной значимости, на возможность показать свои возможности и лучшие качества - например, на сомнительную благотворительность.

«Приманка в виде высокого статуса срабатывает безотказно. Болезненное чувство собственной значимости — очень коварная «пробоина» в структуре человеческой личности», — пояснил психолог.

Вторые же скупы, их выделяет из толпы внешняя «обшарпанность», которая выдает стремление сэкономить на себе и на других. К ним мошенники используют другой подход, заставляя поверить в получение сказочной выгоды, которая вот-вот окажется недоступна. Здесь чаще используют распродажи каких-нибудь «старых партий» товара, ликвидации складов, конфискат.

Недавно специалист рассказал, как телефонным мошенникам удается втираться в доверие задолго до телефонного разговора. Для этого они приобретают номера, к которым жертва заранее доброжелательно расположена.