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27 мая 05:06
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новостей
05:02
Общество
Жители Земли застанут в ближайшую пятилетку рекордно жаркий год
05:00
Общество
Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
04:52
Общество
Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование
04:52
Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
04:43
Общество
ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
Наука
Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе
04:21
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
04:09
Политика
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
04:00
Общество
День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции
03:39
Армия
Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
03:25
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Все новости

Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей

Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
pixabay.com

Москва, 27 мая. Чаще всего мошенников привлекают два типа людей — «хозяева жизни» и «скупердяи». Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

И тех, и других легко вычислить даже обычному человеку, не то что опытному злоумышленнику. Первые стремятся подчеркнуть свою статусность, продемонстрировать особое положение, в том числе материальное, откуда появляются необоснованно дорогие покупки и в целом жизненная философия, поделился специалист в беседе с «Прайм». Таких легко «поймать» на чувство собственной значимости, на возможность показать свои возможности и лучшие качества - например, на сомнительную благотворительность.

«Приманка в виде высокого статуса срабатывает безотказно. Болезненное чувство собственной значимости — очень коварная «пробоина» в структуре человеческой личности», — пояснил психолог.

Вторые же скупы, их выделяет из толпы внешняя «обшарпанность», которая выдает стремление сэкономить на себе и на других. К ним мошенники используют другой подход, заставляя поверить в получение сказочной выгоды, которая вот-вот окажется недоступна. Здесь чаще используют распродажи каких-нибудь «старых партий» товара, ликвидации складов, конфискат.

Недавно специалист рассказал, как телефонным мошенникам удается втираться в доверие задолго до телефонного разговора. Для этого они приобретают номера, к которым жертва заранее доброжелательно расположена.

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мошенники психолог злоумышленники
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