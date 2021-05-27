ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России

Москва, 27 мая. Совместные действия Погранслужбы ФСБ, ВМФ и ВКС позволили выдворить британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод РФ. Инцидент произошел у берегов Крыма в прошлом октябре.

О выдворении британского корабля стало известно только сейчас. Об этом РИА Новости рассказал первый замдиректора ФСБ РФ — глава Пограничной службы Владимир Кулишов.

"На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды", — подчеркнул Кулишов.

В декабре 2020 года замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил о проходе британского эсминца через территориальные воды России. Это произошло в районе мыса Херсонес. Подробностей Фомин не сообщал.