Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу

Санкт-Петербург, 27 мая. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал о вызовах «зеленой экономики» и заявил, что Россия имеет мощный задел для рывка к шестому экономическому укладу.

Перминов примет участие в Невском экологическом форуме в Санкт-Петербурге. Перед его началом политик рассказал о ситуации в зеленой энергетике, постуглеродной эпохи развития и формировании шестого экономического уклада.

Сенатор отметил, что Россия входит в пятерку стран с самым низким уровнем углеродного следа. По его словам, новые технологии уже дают сопоставимые объемы энергии, сообщает портал Online47.ru. Но в будущем должны быть на порядки эффективнее. Технологии, которые могут быть интересны миру, скорее всего, возникнут через один технологический рывок, считает Перминов.

Парламентарий считает, что у России есть задел для рывка к шестому экономическому укладу. Но излишня политизация вокруг ряда российских проектов в сфере традиционной энергетики является попыткой «отодвинуть» Москву от традиционных источников доходов, через которые финансируются технологические проекты для получения интересных для российской промышленности и экономики технологий, уточнил сенатор.

Ранее Перминов заявил, что основная цель проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» является экономической. Сенатор от Ленинградской области подчеркнул, что проект будет завершен и введен в эксплуатацию.