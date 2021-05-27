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Общество
Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
04:52
Общество
Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование
04:52
Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
04:43
Общество
ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
Наука
Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе
04:21
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
04:09
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Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
04:00
Общество
День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции
03:39
Армия
Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
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Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу

Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
lenobl.ru  /  Официальный сайт Администрации Ленинградской области

Санкт-Петербург, 27 мая. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал о вызовах «зеленой экономики» и заявил, что Россия имеет мощный задел для рывка к шестому экономическому укладу.

Перминов примет участие в Невском экологическом форуме в Санкт-Петербурге. Перед его началом политик рассказал о ситуации в зеленой энергетике, постуглеродной эпохи развития и формировании шестого экономического уклада.

Сенатор отметил, что Россия входит в пятерку стран с самым низким уровнем углеродного следа. По его словам, новые технологии уже дают сопоставимые объемы энергии, сообщает портал Online47.ru. Но в будущем должны быть на порядки эффективнее. Технологии, которые могут быть интересны миру, скорее всего, возникнут через один технологический рывок, считает Перминов.

Парламентарий считает, что у России есть задел для рывка к шестому экономическому укладу. Но излишня политизация вокруг ряда российских проектов в сфере традиционной энергетики является попыткой «отодвинуть» Москву от традиционных источников доходов, через которые финансируются технологические проекты для получения интересных для российской промышленности и экономики технологий, уточнил сенатор.

Ранее Перминов заявил, что основная цель проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» является экономической. Сенатор от Ленинградской области подчеркнул, что проект будет завершен и введен в эксплуатацию.

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россия технологии Перминов
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