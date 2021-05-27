РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции

Москва, 27 мая. Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Роскосмос пригласили партнеров в проект Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщили в госкорпорации.

По словам замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева, российская и китайская стороны рассчитывают получить «первую реакцию» на приглашения на Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

«Нами были направлены приглашения к сотрудничеству в рамках МНЛС ряду наших уважаемых партнеров, включая, например, Европейское космическое агентство», — цитирует Савельева ТАСС.

Замгендиректора Роскосмоса добавил, что лунная станция открыта для всех партнеров, заинтересованных в сотрудничестве и укреплении научно-исследовательских обменов.

Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне в начале марта. Сотрудничество двух стран предполагает изучение лунной поверхности и реализацию совместных проектов на орбите спутника.