Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая

Пекин, 27 мая. Российская беспилотная боевая машина «Уран-9» способна помочь России преодолеть технологический разрыв и догнать западные страны в сфере разработок боевых роботов, считают в КНР.

«Уран-9» выглядит как боевая машина пехоты, но ее длина составляет 4,5, а ширина — два метра. Боевая масса робота достигает 10 тонн. Беспилотник оснащен спаренной с 7,62-миллиметровым пулеметом 30-миллиметровой автоматической пушкой калибра 2А72, противотанковыми ракетами 9М120 «Атака», которые можно заменить зенитными SA-18 «Игла», а также шестью реактивными огнеметами «Шмель». С точки зрения огневой мощи «Уран-9» занимает первое место в мире, подчеркнули авторы материала.

Боевой робот уже участвовал в реальных боевых действиях в Сирии, сообщает китайское издание Sina. Но подробности его эксплуатации не разглашаются. В Издании отмечают, что у беспилотника могут быть проблемы с экранированием сигналов дистанционного управления разрушенными сооружениями. Однако эти данные не признаны официально, уточняют авторы материала.

Ранее аналитики китайского издания Sohu пришли к выводу, что Россия активно осваивает арктические земли, оставляя позади конкурентов. Обозреватели отметили, что на сегодняшний день у Москвы есть целый ряд так называемых арктических козырей, которыми она может воспользоваться в противостоянии с другими странами.