Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи

, 27 мая. Космонавты на борту МКС приняли решение вернуться к эксперименту «Сепарация», в рамках которой отрабатывается технология переработки мочи в воду.

Об этом сообщил один из работников Международной космической станции в своих соцсетях.

Система регенерации воды из мочи уже стоит в российском модуле «Рассвет». Использование такого вида технологии будет и в новом модуле «Наука», который прибудет на Междeнародную космическую станцию в этом году.

«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», - написал один из космонавтов в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Китае опасаются начала гонки вооружений после отказа России от МКС. Китайские СМИ гадают, что стоит за заявлениями Роскосмоса о создании собственной орбитальной станции, а также не приведет ли это к «космическим битвам» с США.