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ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
Наука
Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе
04:21
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
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Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
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День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
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Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
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03:39
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Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи

  /   Обновлено: 27 мая 2021 03:41
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
Pr Scr ruptly.tv  /  Роскосмос

, 27 мая. Космонавты на борту МКС приняли решение вернуться к эксперименту «Сепарация», в рамках которой отрабатывается технология переработки мочи в воду.

Об этом сообщил один из работников Международной космической станции в своих соцсетях.

Система регенерации воды из мочи уже стоит в российском модуле «Рассвет». Использование такого вида технологии будет и в новом модуле «Наука», который прибудет на Междeнародную космическую станцию в этом году.

«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», - написал один из космонавтов в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Китае опасаются начала гонки вооружений после отказа России от МКС. Китайские СМИ гадают, что стоит за заявлениями Роскосмоса о создании собственной орбитальной станции, а также не приведет ли это к «космическим битвам» с США.

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россия мкс космонавты
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Все новости / Общество / Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
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