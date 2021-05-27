Как за четыре года на Украине выросли цены на продукты

Киев, 27 мая. Стоимость многих продуктов в украинских супермаркетах за период с 2017 по 2021 год заметно выросла. Это продемонстрировал украинский блогер Иван Проценко.

Автор на своем YouTube-канале выложил ролик из гипермаркета «Ашан». Он посетил его в 2017 году, а затем 26 мая 2021. Украинец наглядно показал, как подорожали продукты во всех продуктовых категориях. Для удобства читателей все цены будут указаны в российской валюте.

Вина с 120-220 руб. подорожали до 250-530 и выше. Цена 0,5-литровой бутылки пива с 27-48 руб. поднялась до 74. Один литр сока раньше обошелся бы около 60 руб., теперь — 90. Подсолнечное масло было 77-85 руб., стало 125-245.

В 2017 за рассыпной чай покупателю пришлось бы заплатить около 90 руб., теперь — 110. Килограмм гречневой крупы был примерно 80 руб., рисовой — 55. Сейчас — 135 и 83 соответственно.

Плитка шоколада Milka раньше стоила 65 руб., но теперь цена выросла до 100. Бананы вместо 66 руб. лежат на прилавке по 85. Однако стоимость яблок осталась на прежнем уровне. Аналогично обстоит ситуация с картофелем, морковью и схожими по ценовой категории овощами.

Упаковка молока четыре года назад обходилась украинцам в 40-50 руб., но сейчас — 65-100. Десяток яиц стоил около 60 руб., но в 2021 году его цена повысилась до 70-85. Мясо курицы было около 200 руб. за кг, тушка — по 120. Сейчас целая птица обойдется не менее 200, а ее части (крылья, голени) — примерно 240-340 руб./кг.

Подписчики YouTube-канала подтвердили повышение цен. Они также подчеркнули, что уровень жизни при этом стал хуже.

«Цены так или иначе изменились за эти годы, а пенсии подняли на копейки», — пожаловалась Марина Г.

«Глядя на это, я поражаюсь, как живут пенсионеры», — отметила Алиса Б.

«Масло подсолнечное стало по цене оливкового», — удивилась Саша Л.

«Пока забивают неокрепшие умы украинцев Путиным и Россией, половина продуктов на прилавках стала недоступна для половины граждан, исходя из стоимости. И вот уже настает время пилить на металлолом свою ГТС Украины, так как «Северный поток — 2» накануне сдачи, скоро и отопление станет только для избранных», — резюмировал пользователь steelwork.

Ранее журналисты сравнили стоимость жизни на Украине и в Чехии. Страна из Евросоюза оказалась лучше по ряду параметров, но с ценой проживания все не так однозначно.