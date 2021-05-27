Екатеринбуржец столкнулся с новым видом мошенничества в России

Екатеринбург, 27 мая. Новый вид мошенничества с банковскими картами появился в России.

Екатеринбуржцу предоставила займ микрокредитная организация, о котором он не просил. Об этом сообщают «Известия».

Вечером 21 мая мужчине не карту поступили средства в размере 15 тысяч рублей. Оказалось, что это был микрозайм от организации «Будьте богаты», работающей через сайт «Теремзайм». Россиянин посмотрел отзывы, но в них ничего похожего на его случай не нашел.

В банке мужчине заявили, что не могут вернуть перевод и рекомендовали обратиться в банк-отправитель. По официальному запросу стороннего банка финансовая организация может рассмотреть возможность возврата платежа согласно закону «О национальной платежной системе».

Юрист Александр Целых заверил, что в такой ситуации проценты по займу начислять не будут, так как человек не подписывал договор с условиями займа. Если такое происходит незаконно, то жертва мошенничества вправе не платить проценты.

Ранее в Петербурге мошенники украли с банковской карты пенсионерки 73 тыс. рублей. Пожилой жительнице Северной столицы позвонили и представились сотрудниками банка. Девушка сообщила, что с ее счета хотят перевести средства. Чтобы избежать потери денег, женщина должна сообщить коды из поступивших СМС, что потерпевшая и сделала.