Москва, 27 мая. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу больше не грозит пожизненный срок, сообщил его адвокат.

Защитник Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что Фургалу больше не грозит пожизненный срок из-за истечения сроков давности. Бывший губернатор обвиняется в нескольких эпизодах особо тяжких преступлений.

«По инкриминируемым статьям срок давности - 15 лет. На данный момент они все уже истекли», — сообщил он.

Адвокат отметил, что при истечении сроков давности суд все же признает его виновным. Пожизненное заключение к нему нельзя будет применить.

Накануне врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала. Экс-губернатору запретили участвовать в судебных процессах по состоянию здоровья.