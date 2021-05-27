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Как накопить финансовую подушку безопасности при невысоком доходе? Советы эксперта
02:53
Политика
Госдепартамент заявил о выполнении США обязательств в рамках ДСНВ
02:53
Общество
Нижегородский суд приговорил «вора в законе» к десяти годам тюрьмы
02:43
Общество
Аэропорты Поморья и НАО продолжат работать в обычном режиме после смены статуса
02:41
Политика
Global Times: Россия и Китай объединяются против «угнетателя» США
02:41
Политика
Минздрав Турции поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом
02:24
Армия
Американские специалисты нашли способ скинуть ядерную бомбу на Россию
02:20
Технологии
Компания Nvidia рассказала о вкладе майнеров в свой рост
02:16
Экономика
Финансовый эксперт рассказал о влиянии нефти на рубль в ближайшие недели
02:15
Общество
Россиянам объяснили опасные последствия публикаций в соцсетях
02:13
Экономика
Финансист назвал лучший способ защиты от грядущего кризиса
02:07
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила о неудаче при поступлении на юридический факультет
02:02
Политика
Разведка США должна доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
02:02
Общество
Актриса Пересильд поделилась впечатлениями от подготовки к полету на МКС
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Фургалу больше не грозит пожизненный срок

  /   Обновлено: 27 мая 2021 03:20
Политика
Фургалу больше не грозит пожизненный срок
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 27 мая. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу больше не грозит пожизненный срок, сообщил его адвокат.

Защитник Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что Фургалу больше не грозит пожизненный срок из-за истечения сроков давности. Бывший губернатор обвиняется в нескольких эпизодах особо тяжких преступлений.

«По инкриминируемым статьям срок давности - 15 лет. На данный момент они все уже истекли», — сообщил он.

Адвокат отметил, что при истечении сроков давности суд все же признает его виновным. Пожизненное заключение к нему нельзя будет применить.

Накануне врачи СИЗО рассказали об ухудшении здоровья Фургала. Экс-губернатору запретили участвовать в судебных процессах по состоянию здоровья.

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хабаровский край фургал экс-губернатор
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